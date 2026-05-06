Matera, riapertura al culto della chiesa di Maria SS. Annunziata nel rione Piccianello: queste le ultime notizie

Don Antonio Lopatriello, direttore dell’Ufficio tecnico dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, assicura attraverso una nota circa la riapertura al culto della chiesa parrocchiale di Maria SS. Annunziata nel rione Piccianello di Matera prima del 2 luglio, festa patronale di Maria SS. della Bruna.

Ecco nei dettagli quanto riportato:

“Si comunica che il 4 Maggio scorso dopo il sopralluogo effettuato a seguito delle cadute di calcinacci dal soffitto della chiesa parrocchiale di Maria SS. Annunziata nel Rione Piccianello di Matera, presenti il Parroco, Rev. Sac. Giuseppe Tarasco, il sottoscritto, Direttore dell’Ufficio Tecnico dell’Arcidiocesi, e i tecnici incaricati delle verifiche, si è addivenuti alla decisione, concordata con l’Arcivescovo, di interdire l’esercizio del culto per ragioni di pubblica incolumità.

Consapevoli del ruolo della Parrocchia e dell’importanza del luogo per la comunità di Piccianello e per la città di Matera, in modo particolare in occasione della festa in onore di Maria SS. della Bruna, saranno attuate tutte le procedure e le azioni necessarie per riaprire la chiesa nel più breve tempo possibile.

I prossimi lavori di ristrutturazione saranno interamente finanziati dalla Parrocchia e dai fondi provenienti dalle sottoscrizioni dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica.