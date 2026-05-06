Meteo Matera: preparate gli ombrelli, torna la pioggia. Le novità da domani

Nella seconda parte della settimana, come da previsoni, atteso un peggioramento tra Puglia, Molise e Basilicata per l’afflusso di aria umida atlantica con nuvolosità estesa e al più qualche precipitazione sparsa. Clima mite, temperature perlopiù intorno alle medie del periodo e ventilazione in aumento.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 7 Maggio, avremo tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 14°C.

Venerdì 8 Maggio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 14°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.