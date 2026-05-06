A Matera un incontro speciale dedicato al Brigantaggio: l’ingresso è grtauito. L’apppuntamento

“Torna l’appuntamento con la storia del nostro territorio!”.

Lo annuncia il già Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che scrive:

“È per me un grande onore, in veste di docente Unitep, invitarvi a un incontro speciale dedicato a una delle pagine più intense e controverse della storia lucana: il Brigantaggio.

Venerdì 8 Maggio 2026, ore 18:30, Aula Magna Turi, Matera

Il tema della serata sarà “Briganti e Brigantesse: volti e storie della Lucania ribelle”.

Non parleremo solo di date ed eventi, ma cercheremo di dare un volto e una storia ai protagonisti di quell’epoca.

Nomi come Carmine Crocco, Ninco Nanco e Giuseppe Caruso sono ormai scolpiti nella memoria, ma avremo modo di approfondire anche le figure, altrettanto cruciali, delle donne che hanno segnato quel periodo come Filomena Pennacchio, Serafina Ciminelli o Arcangela Cotugno.

Esploreremo le loro vite, le motivazioni e il contesto sociale di una ribellione che ha lasciato un segno profondo nella nostra terra.

Il mio intervento si focalizzerà sulle storie umane dietro la “ribellione lucana”, tra mito e realtà storica.

Vi aspetto numerosi per un viaggio affascinante nelle radici della Lucania! L’ingresso è libero e gratuito. Venerdì 8 maggio 2026 ore 18:30 presso l’aula magna del Istituto Turi di Matera.

Non mancate!”.

Di seguito la locandina con i dettagli.