Torna a Matera Bicincittà. Ecco quando

BICINCITTÀ sta per tornare!
Domenica 10 maggio torna a Matera Bicincittà, la manifestazione UISP che promuove mobilità sostenibile, sicurezza stradale e città più vivibili 🌿
Una ciclopasseggiata non competitiva, aperta a tutt*, per vivere la città insieme, una pedalata dopo l’altra.
Appuntamneto a Via Maiorana – Matera: Partenza ore 10:30; Percorso: 7 km (consigliato a bambini da 8 anni in su).
Attività speciali in Piazza degli Olmi:
- ciclofficina (a cura di Sport Bike Lucania);
- laboratori ludici e di sport civico (a cura del progetto #Edusport);
- percorso ciclabile per i più piccoli;
- noleggio bici con servizio @vaimoo.sharing.
Di seguito la locandina con i dettagli.