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Torna a Matera Bicincittà. Ecco quando

7 Maggio 2026

BICINCITTÀ sta per tornare!

Domenica 10 maggio torna a Matera Bicincittà, la manifestazione UISP che promuove mobilità sostenibile, sicurezza stradale e città più vivibili 🌿

Una ciclopasseggiata non competitiva, aperta a tutt*, per vivere la città insieme, una pedalata dopo l’altra.

Appuntamneto a Via Maiorana – Matera: Partenza ore 10:30; Percorso: 7 km (consigliato a bambini da 8 anni in su).

Attività speciali in Piazza degli Olmi:

  • ciclofficina (a cura di Sport Bike Lucania);
  • laboratori ludici e di sport civico (a cura del progetto #Edusport);
  • percorso ciclabile per i più piccoli;
  • noleggio bici con servizio @vaimoo.sharing.

Di seguito la locandina con i dettagli.