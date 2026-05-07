Matera: “Bicincittà” dà appuntamento alle famiglie, giovani e appassionati delle due ruote per una ciclopasseggiata non competitiva. I dettagli dell’evento

A Matera torna l’appuntamento con “Bicincittà”, la storica manifestazione nazionale promossa dalla Uisp che unisce sport, ambiente e partecipazione attiva.

L’edizione 2026, organizzata dal Comitato Territoriale Uisp Matera con il patrocinio del Comune di Matera, si terrà Domenica 10 Maggio con partenza alle ore 10:30 da via Ettore Maiorana.

L’iniziativa propone una ciclopasseggiata non competitiva di circa 7 chilometri, aperta a tutte e tutti, con un percorso urbano accessibile pensato per vivere la città in modo sostenibile e inclusivo.

Un appuntamento che coinvolge famiglie, giovani e appassionati delle due ruote, invitando a riscoprire Matera attraverso una mobilità lenta e consapevole.

Bicincittà è una delle principali manifestazioni nazionali della Uisp e rappresenta ogni anno una grande giornata di festa che attraversa decine di città italiane, promuovendo una mobilità dolce e chiedendo spazi urbani più sicuri, piste ciclabili e strade a misura di bicicletta.

Pedalare insieme diventa così un modo per riscoprire la città, creare relazioni e rafforzare il senso di comunità, contribuendo a costruire ambienti urbani più vivibili e sostenibili.

L’edizione 2026 si muove nel solco dei valori che da sempre caratterizzano l’iniziativa – includere, innovare, rigenerare – trasformando la bicicletta in uno strumento concreto di partecipazione, salute e cittadinanza attiva.

Non solo una pedalata, ma un momento collettivo che promuove benessere, socialità positiva e attenzione all’ambiente, in linea con la visione nazionale della Uisp che vede nello sport un motore di cambiamento sociale.

In occasione della Festa della Mamma, inoltre, le prime 100 mamme iscritte alla manifestazione riceveranno in omaggio una borraccia, offerta dal partner tecnico Sport Bike Lucania.

L’evento a Matera è realizzato in collaborazione con VAIMOO, Cai Matera “Falco Naumanni” e Fiab Matera Aps “Il Ciclamino”, a testimonianza di una rete territoriale ampia e partecipata.

In particolare, per l’edizione 2026, VAIMOO, il servizio di bike sharing attivo sul territorio cittadino, sostiene l’iniziativa mettendo a disposizione di partecipanti e cittadini 60 minuti gratuiti di utilizzo del servizio per ciascun utente.

Il codice promozionale “MateraBici2026” sarà attivo da Domenica 10 Maggio a Domenica 17 Maggio 2026, con l’obiettivo di estendere i benefici dell’iniziativa anche nei giorni successivi alla manifestazione.

Per usufruire della promozione sarà sufficiente inserire il codice “MateraBici2026” nella sezione “Riscatta Codice” dell’app VAIMOO.

Al termine dei 60 minuti gratuiti, verrà applicata la tariffa standard pari a 0,10€/minuto.

A supporto dell’iniziativa, nella giornata del 10 Maggio sarà inoltre presente in Piazza degli Olmi un’operatrice VAIMOO a disposizione del pubblico per fornire assistenza nelle diverse fasi di attivazione del servizio: dal download dell’app all’attivazione del BikePass, fino alle prime indicazioni per l’utilizzo delle biciclette.

Commenta Antonio Nicoletti, sindaco di Matera:

«Bicincittà è una manifestazione che unisce sport, sostenibilità e partecipazione civica.

È un’occasione preziosa per vivere le nostre strade in modo diverso, riscoprendo il valore degli spazi pubblici e promuovendo uno stile di vita sano.

Eventi come questo rafforzano il senso di comunità e sensibilizzano cittadini di tutte le età sull’importanza della mobilità sostenibile.

Grazie agli organizzatori e a tutti coloro che contribuiranno alla riuscita dell’iniziativa».

Aggiunge Giuliano Paterino, assessore comunale allo Sport:

«Bicincittà rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità sportiva locale che vede il coinvolgimento di tanti giovani, delle famiglie e di tanti appassionati al mondo delle due ruote.

Ancora una bella iniziativa targata UISP all’insegna della condivisione, dell’aggregazione e della promozione dello sport oltre che della cultura del benessere open air.

Tanto basta per invitare a partecipare numerosi in una giornata ancora all’insegna dello sport e del divertimento nella splendida e ospitale cornice di Matera».

Dichiara Michele Di Gioia, presidente Uisp Matera:

«Bicincittà è un invito rivolto a tutta la comunità a riappropriarsi degli spazi urbani in modo sano, sostenibile e condiviso.

Pedalare insieme significa costruire relazioni, promuovere inclusione e diffondere una cultura del movimento accessibile a tutti.

Anche quest’anno ribadiamo l’esigenza comune di avere una città sempre più vivibile, a misura di persona e di bicicletta.

Rivolgiamo infine un invito speciale a tutte le mamme affinché possano partecipare e vivere insieme questa importante ricorrenza all’insegna dello sport, della socialità e del benessere».

La partecipazione è aperta a cittadini di tutte le età, in un clima di festa che unisce generazioni diverse.

Bicincittà si conferma così un appuntamento simbolico e concreto per promuovere diritti, salute e sostenibilità, inserito in una mobilitazione nazionale che vede migliaia di biciclette invadere pacificamente le città italiane all’insegna del benessere e della socialità.