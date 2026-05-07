Basilicata, maggiore sicurezza sui mezzi pubblici con la circolazione gratuita per tutte le Forze dell’Ordine: la proposta

“Il via libera della Terza Commissione alla proposta di legge N. 81/2025, che ho avuto modo di illustrare alla stampa il 20 Giugno dello scorso anno, rappresenta un passaggio importante verso un obiettivo che Fratelli d’Italia porta avanti con convinzione: garantire maggiore sicurezza sui mezzi pubblici e riconoscere concretamente il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine e del comparto difesa operanti in Basilicata”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Galella, commentando l’approvazione degli emendamenti alla proposta di modifica dell’articolo 27 della legge regionale N. 22 del 1998 in materia di trasporto pubblico regionale e locale.

Spiega Galella:

“La proposta amplia il diritto alla libera circolazione gratuita sui mezzi pubblici regionali e locali a tutto il personale dell’Esercito italiano, Marina Militare, Capitaneria di Porto, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale, purché in servizio o residenti in Basilicata.

Una misura di civiltà e buon senso che consentirà non solo un sostegno concreto agli operatori della sicurezza, ma anche una maggiore presenza qualificata sui mezzi pubblici, con effetti positivi sul presidio del territorio e sulla tutela dei cittadini”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia sottolinea inoltre come il lavoro svolto in Commissione abbia consentito di rafforzare ulteriormente il testo normativo attraverso specifici emendamenti.

“Abbiamo introdotto una clausola di invarianza finanziaria che certifica come il provvedimento non comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Allo stesso tempo è stata definita anche la tempistica per l’entrata in vigore della legge, prevista quindici giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

Si tratta di un testo equilibrato, sostenibile e attento alle esigenze del territorio”.

Galella ringrazia inoltre l’Associazione Professionale ITAMIL – Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari – ESERCITO per il prezioso contributo fornito nella fase di elaborazione della proposta.

Conclude il consigliere Galella:

“L’iter legislativo prosegue, continuiamo a lavorare per valorizzare il comparto sicurezza e rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini”.