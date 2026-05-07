Servizio di chirurgia senologica all’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera: “è tempo di risposte”

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Sindaco Domenico Albano, dei responsabili politici dei gruppi consiliari di maggioranza Marco Losenno – Partito Democratico, Viviana Verri – Movimento Cinque Stelle, Maria Teresa Camardella – Lista civica “Insieme”, Giovanni Mastronardi – Lista civica “Lista dei cittadini”:

“Sono circa 3.000 le firme raccolte a sostegno della mobilitazione delle pazienti oncologiche in cura presso l’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera per il carcinoma mammario, promossa a seguito della delibera di giunta regionale che, lo scorso novembre, ha decretato la sospensione del servizio di chirurgia senologica presso il nosocomio materano.

Le ragioni risiederebbero in alcuni standard imposti dal D.M. 70/2015, secondo cui non vi sarebbero i volumi necessari per proseguire l’attività chirurgica sui carcinomi mammari e, di conseguenza, le pazienti vanno indirizzate verso le Breast Unit di Potenza e del Crob di Rionero.

Razionalizzare, efficientare, risparmiare sembrano essere le parole d’ordine di una sanità nella quale, ormai, non è più possibile riconoscersi perché non mette al centro i pazienti e le loro esigenze, specie in territori come quello lucano dove le delocalizzazioni dei servizi si traducono, inevitabilmente, in enormi disagi che impattano sulla vita di categorie fragili.

E’ proprio quello che denunciano le pazienti della chirurgia senologica di Matera che hanno scritto un’accorata lettera ai Sindaci della Provincia, dopo essersi rivolte a tutte le istituzioni: chiedono di non essere lasciate sole e che si trovi una soluzione che non le costringa ad affrontare continuamente costi e disagi legati agli spostamenti verso Potenza e Rionero, oltre alla rottura di un rapporto di cura costruito nel tempo con l’équipe multidisciplinare che le ha seguite fino ad oggi.

Il rischio concreto di questa scelta, infatti, è che le pazienti scelgano di curarsi nelle strutture sanitarie della Puglia, più facilmente raggiungibili da Matera, alimentando ulteriormente la mobilità passiva che già impatta fortemente sul bilancio regionale.

Come consiglieri di maggioranza, unitamente al Sindaco, sentiamo di accogliere questo appello e rivolgerlo all’assessore alla sanità Cosimo Latronico, già investito del problema nelle commissioni regionali, affinché si individuino tutte le soluzioni possibili, anche attraverso intese tra le strutture sanitarie, per evitare lo smantellamento completo del servizio di chirurgia senologica a Matera.

E’ tempo di risposte che rimettano i pazienti al centro dell’attenzione della politica”.