Deposito Nucleare, Pisticci ribadisce il No: “Tuteliamo il futuro del nostro territorio”

Il Comune di Pisticci, rappresentato dal 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗔𝗹𝗯𝗮𝗻𝗼 e dal 𝗩𝗶𝗰𝗲𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗠𝗶𝗼𝗹𝗹𝗮, ha partecipato nei giorni scorsi alla seduta aperta del 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮, dedicata al 𝗱𝗲𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗼𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶.
La posizione è stata ribadita con chiarezza. 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗻𝗼 a ogni ipotesi di localizzazione nel distretto 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮-𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮.
La delibera approvata all’unanimità dal Consiglio Provinciale conferma, fa sapere l’Amministrazione:
“una scelta condivisa da sindaci, amministratori, associazioni e comunità locali. Una battaglia che riguarda la 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗵𝗶, la qualità della vita, il valore ambientale, agricolo, storico e turistico di questa parte del Mezzogiorno.
La Basilicata ha già sopportato pesi enormi, dall’𝗜𝗧𝗥𝗘𝗖 𝗱𝗶 𝗥𝗼𝘁𝗼𝗻𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 alle 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗲𝘁𝗿𝗼𝗹𝗶𝗳𝗲𝗿𝗲. Una nuova concentrazione di siti in quest’area significherebbe ignorare la vocazione profonda dei nostri territori e il diritto delle comunità a scegliere un futuro fondato su 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗲 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲.
Il Comune di Pisticci continuerà a sostenere questa posizione con fermezza, insieme agli altri Comuni e alle realtà del territorio.
𝗡𝗢 𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲.
𝗦𝗜̀ 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼”.