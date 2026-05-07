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Meteo Matera: ancora nuvole e pioggia. Ecco le ultime previsioni

7 Maggio 2026

Tempo instabile e pioggia su Matera.

Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 8 Maggio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 13°C.

Sabato 9 Maggio avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.