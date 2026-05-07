Basilicata: “Sostegno ai Comuni e infrastrutture rurali”. La proposta

“Non possiamo non raccogliere l’allarme lanciato dai sindaci del Metapontino e della fascia jonica durante l’audizione in Commissione.

I loro problemi sono anche quelli di tutto il territorio, che chiede alla Regione maggiore sostegno e tutela in questa fase in cui tutti gli enti locali hanno la necessità di resistere a una situazione economica tutt’altro che rosea.

I primi cittadini attendono che la Regione intervenga con maggiore tempestività su questioni come gli eventi meteorologici emergenziali, la tenuta della viabilità e la razionalizzazione dei rifornimenti idrici, per consentire a imprese e cittadini di svolgere serenamente le proprie attività.

Finora non sempre hanno ricevuto risposte adeguate alle loro esigenze e per questo bisogna fare di più e meglio”.

Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, che aggiunge:

“Ieri abbiamo accolto con favore l’annuncio del direttore generale all’Agricoltura, Vittorio Restaino, sul bando imminente che assegnerà 18 milioni di euro ai Comuni per le strade rurali.

Ma, come hanno sottolineato anche i sindaci, pur apprezzando lo sforzo, con un solo bando all’anno che distribuisce risorse insufficienti non si risolvono i problemi di queste infrastrutture e restano aperte altre criticità altrettanto pesanti per l’economia del territorio.

Soprattutto quando a ciò si aggiungono danni provocati da eventi atmosferici o calamità naturali, di fronte ai quali i Comuni possono fare poco con risorse così limitate.

Anche in questo caso, però, i sindaci non si sono sottratti alle proprie responsabilità, chiedendo che alcune competenze, con le relative risorse, vengano affidate direttamente agli enti locali e che i dipartimenti regionali inizino a dialogare realmente tra loro, perché la frammentazione delle competenze e la necessità di interfacciarsi con direzioni regionali diverse rallentano i processi, complicano la burocrazia e ritardano le soluzioni ai problemi.

Dunque non si tratta soltanto di risorse economiche, ma anche di una diversa organizzazione regionale, sulla quale bisogna intervenire con razionalità e logica.

Per questo è necessario che gli enti, ai diversi livelli, si confrontino non soltanto nelle situazioni emergenziali, ma in maniera costante.

Ritengo necessario che il presidente della Giunta Bardi, gli assessori, i sindaci e i rappresentanti del territorio, comprese le imprese, si incontrino per definire le priorità.

Questi canali di comunicazione istituzionale devono però restare sempre aperti ed essere una fucina di proposte, idee e confronto anche prima che sopraggiungano criticità e problematiche.

Proprio in queste ore anche l’Anci ha denunciato una serie di carenze, sia di risorse sia di servizi, che rischiano di lasciare ancora più indietro i Comuni, questioni che nel bilancio recentemente approvato non sono state affrontate come sarebbe stato necessario.

Si mettono a rischio servizi essenziali e la stessa vivibilità dei nostri borghi.

Tra le priorità c’è appunto l’urgenza di risorse per fronteggiare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali, ma anche le questioni legate all’utilizzo delle risorse idriche, alla viabilità e al trasporto pubblico.

Abbiamo il dovere di dare risposte serie e puntuali ai nostri territori e alla nostra comunità. Eppure, come denunciato dall’Anci, si è andati nella direzione opposta, quella della contrazione della spesa per i Comuni e per gli enti aggregativi degli stessi.

Questa tendenza va immediatamente invertita”.