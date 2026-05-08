Marconia, apre lo Spazio multifunzionale: presente la Vice Ministra Bellucci. L’inaugurazione

L’Amministrazione comunale di Policoro, in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale sociale (Ats) “Metapontino Collina materana”, sabato 16 maggio, a partire dalle ore 14, inaugurerà lo Spazio multifunzionale di esperienza, realizzato in piazza Elettra a Marconia di Pisticci, nell’ambito del progetto denominato “DesTEENazione – Desideri in azione”, finanziato a valere sul Piano nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021–2027.

Alla cerimonia inaugurale sarà presente:

il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, con il vice ministro, onorevole Maria Teresa Bellucci.

Lo Spazio nasce come luogo dedicato all’accoglienza, all’ascolto, alla crescita educativa e laboratoriale degli adolescenti del territorio, con particolare attenzione ai percorsi di inclusione sociale, partecipazione attiva e contrasto alla marginalità giovanile.

Il progetto sociale ambizioso al servizio dei 17 Comuni compresi nell’Ats, fortemente voluto con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il supporto dell’Istituto degli Innocenti, avrà un sicuro impatto in termini di valorizzazione dei desideri del mondo adolescenziale, dei sogni dei ragazzi, del loro talento e delle loro potenzialità.

All’evento saranno presenti anche le massime autorità locali, provinciali e regionali, le scuole e gli enti del Terzo settore coinvolti.

Di seguito la locandina con i dettagli.