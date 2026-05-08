Matera, pronto il 31° Torneo “Maria Santissima della Bruna”: la benedizione delle fasce unisce sport e fede

Il 31° Torneo di “Maria Santissima della Bruna” rinnova la tradizione e il connubio con l’ispirazione cristiana dell’associazione sportiva attraverso due momenti di fede e simbolici.

Si rinnova anche nel 2026 la serata dedicata ai capitani delle squadre, che in due momenti liturgici riceveranno la benedizione delle rispettive fasce che indosseranno per l’intero torneo.

Il Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano conferma l’appuntamento nelle due parrocchie che ospitano la manifestazione sportiva estiva più seguita e partecipata dai materani e non solo.

Lunedì 11 maggio dalle ore 18.30 don Nicola Gurrado, consulente ecclesiastico per il Csi di Matera, presiederà la “Messa dei Capitani” per le categorie giovanili (Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini), che disputeranno il loro torneo nella struttura sportiva in sintetico di San Giuseppe Artigiano.

A consegnare le fasce benedette al termine della cerimonia, ci saranno mister Michele Pavone e alcuni atleti dell’Invicta Matera, società che in questa stagione ha rilanciato il calcio a Matera e ha concluso l’anno sportivo festeggiando la promozione in Eccellenza.

Martedì 12 maggio con inizio alle ore 19, la celebrazione della messa e la benedizione delle fasce di capitano per le categorie Over40, Open e Juniores, che svolgeranno la loro attività internamente sul rinnovato manto in sintetico della parrocchia di San Giacomo.

A celebrare l’eucarestia e benedire i capitani ci sarà il padrone di casa, don Marco Di Lucca.

La consegna delle fasce sarà effettuata dal dirigente dell’Invicta Matera, Nico Taratufolo assieme ad alcuni atleti del team che ha riportato entusiasmo in città e riacceso la passione calcistica di un’intera città.

Sarà una serata ricca quella di martedì 12 maggio.

Infatti, subito dopo la messa, trasferimento presso la sala “Don Franco Taccardi” della parrocchia di San Giacomo, dove ci sarà spazio per la presentazione della formula della manifestazione e l’esecuzione dei sorteggi per la 31° edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna” che stabiliranno il calendario e le gare che ognuna delle squadre dovrà affrontare nella prossima estate sportiva materana.

“Siamo felici di poter consolidare il connubio che la nostra associazione ha con le parrocchie e gli oratori – dice il presidente provinciale del Csi Matera, Lorenzo Calia –.

La nostra mission è chiara: educare attraverso lo sport, e questi momenti rappresentano per noi un veicolo fondamentale e importante per diffondere il nostro ideale sportivo.

Rendere partecipi le nostre comunità e avvicinare i giovani, ma anche i meno giovani all’eucarestia, oltre che allo sport”.