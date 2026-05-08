Il consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di bilancio dell’anno 2025

Il consiglio comunale di Policoro, ha approvato a maggioranza il Rendiconto di gestione dell’esercizio di bilancio relativo all’anno 2025.

Un documento finanziario importante, che consegna ai cittadini conti in ordine, grazie a un’attenta politica di gestione e recupero del disavanzo, rispetto al quale sono stati anticipati i tempi previsti.

I dati sono stati illustrati dall’assessore al Bilancio, Massimiliano Scarcia, che ha spiegato come il Rendiconto 2025 si chiuda con un risultato di amministrazione pari a oltre dieci milioni di euro e l’obiettivo di portare il bilancio a un avanzo di amministrazione già per il 2027.

Buono anche il risultato sull’abbattimento dei debiti commerciali, passati da 1,1 milione del 2024 agli attuali 178mila euro.

Sul fronte della tempestività nei pagamenti ai fornitori di servizi, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Bianco ha ridotto il margine di altri 5,5 giorni, avvicinandosi ai trenta giorni di legge.

«Il bilancio è in ordine anche grazie alla più efficace riscossione -ha spiegato Scarcia- che ci ha consentito di ridurre i crediti verso i cittadini e recuperare più di un milione solo sulla Tariffa rifiuti (Tari), senza debiti fuori bilancio e anticipi di Tesoreria.

Importante -ribadisce Scarcia- l’atto di pacificazione fiscale di cui abbiamo parlato nel precedente Consiglio, che ci consentirà di far rientrare senza sanzioni e interessi, tutti i cittadini che non hanno pagato.

Dietro le cifre ci sono servizi ai cittadini -prosegue Scarcia- che il Comune di Policoro garantisce in numero ed efficienza (trasporto e mensa scolastica, oltre all’assistenza specialistica nelle scuole ed ai soggetti fragili).

Sul fronte della transizione digitale, abbiamo rivoluzionato il sito internet dell’ente consentendo ai cittadini di accedere ai servizi da casa, mentre per l’ambiente abbiamo lavorato all’efficientamento della pubblica illuminazione e con l’installazione di impianti fotovoltaici sulle scuole, al fine di ridurre la produzione di anidride carbonica.

Poi la cyber security -rimarca Scarcia- con la protezione di tutti i dati dei cittadini. Infine, il grande lavoro sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con dieci milioni tutti investiti in progetti e opere».

L’assessore ha anche ringraziato gli uffici per l’ottimo lavoro svolto.

Soddisfatto il sindaco Bianco:

«Abbiamo rispettato tutti gli impegni elettorali assunti con i cittadini -ha detto- e devo ringraziare i consiglieri comunali per come lavorano al bene pubblico.

Abbiamo centrato tutti gli obiettivi strutturali, dando la possibilità a Policoro di svilupparsi.

Siamo l’unica realtà dinamica, insieme a poche altre nel Metapontino, che porta a casa finanziamenti per oltre 50 milioni, i cui risultati si vedranno negli anni a venire. -conclude Bianco- Mi riferisco soprattutto alla zona artigianale, da dove si rimetterà in circolo l’economia della città. Policoro ha i conti in ordine».