A Matera specialisti provenienti da tutta Italia per un importante appuntamento dedicato alla cardiologia. I dettagli

È in corso a Matera il convegno “Matera Cardiovascular Intervention 2026”, importante appuntamento nazionale dedicato alla cardiologia interventistica e alle più innovative tecniche di diagnosi e cura delle patologie cardiovascolari.

Ad aprire i lavori il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco che ha portato il saluto del Direttore Generale, Maurizio Friolo e il consigliere regionale Nicola Morea, presidente della IV Commissione Salute della Regione Basilicata.

Per due giornate specialisti provenienti da tutta Italia si confronteranno su innovazione, ricerca e approcci multidisciplinari, confermando Matera come punto di riferimento per la formazione e l’eccellenza sanitaria in un’ottica di rete con il San Carlo di Potenza, grazie all’impegno di due professionisti come il dottor Giandomenico Tarsia ed il professor Eugenio Stabile.