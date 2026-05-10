Meteo: bel tempo su Matera ma fino a quando? Ecco le previsioni per i prossimi giorni

Condizioni meteo stabili sulla Basilicata in avvio di settimana, tra sole e qualche nube alta di passaggio.
Nuova variabilità tra Mercoledì e Giovedì, con l’afflusso di correnti atlantiche a favorire il passaggio di qualche pioggia o rovescio.
Tra Venerdì e Sabato è probabile un peggioramento più strutturato, accompagnato da un temporaneo ma deciso calo delle temperature.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 11 Maggio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 12°C.
Martedì 12 Maggio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 14°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.