Bernalda: complimenti alla giovane Melissa che parteciperà al Salone del libro di Torino!

Qualche tempo fa, abbiamo raccontato la storia di una ragazzina di 14 anni di Bernalda, in provincia di Matera, che per ben 7 mesi è stata costretta a trascorrere le proprie giornate ricurva su di una sedia a rotelle del tutto inadeguata per la sua età, perché fornita quando aveva 5 anni.

Ad oggi Melissa, oltre ad aver avuto finalmente la sedia che le spettava, si diletta nello scrivere fiabe per bambini.

Questi racconti sono pieni di messaggi positivi che i bambini possono apprendere.

Le sue fiabe vengono lette nelle scuole.

Melissa Moramarco di Bernalda, che con la Regione Basilicata il 14 maggio, nella giornata inaugurale del salone internazionale del libro di Torino presenterà il suo libro “Oltre gli ostacoli”.

Non possiamo che appoggiare il suo percorso pieno di amore.

Complimenti Melissa, sei l’orgoglio dei tuoi genitori e un grande esempio di positività per tutti noi.