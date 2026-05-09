Famose influencer tra le colonne del Tempio di Hera a Metaponto. I dettagli

𝗟𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝟭° 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗲̀ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝘃𝗼𝗹𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗔𝗶𝗿𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗡𝗲𝘄 𝗬𝗼𝗿𝗸 – 𝗕𝗮𝗿𝗶 promosso dall’Apt con il supporto ENIT New York. Per sponsorizzare l’evento è stato organizzato un press trip dalla Puglia alla Basilicata e proprio Metaponto è stata la prima tappa lucana del viaggio.

Christine Le, 720.000 follower su Instagram e TikTok, Fiona Chen, 252.000 su Instagram e Nathan Ziebarth, senior designer e brand marketing team – influencer della compagnia aerea, sono stati accolti dal Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Metaponto Vincenzo Cracolici per 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗹𝗼𝗿𝗶𝗼𝘀𝗼 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘀𝗶𝘁𝗶 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗻𝗮 𝗚𝗿𝗲𝗰𝗶𝗮.