Kickboxing: brillano Andrulli di Matera, Gigliola di Bernalda e Canterino di Montescaglioso in questi Campionati nazionali e internazionali! Complimenti

La Kickboxing Lucana Brilla tra Cesena e Jesolo.
A Cesena è stato protagonista Danilo “The Sniper” Andrulli, atleta della S.S.D. Dynamic Center di Matera, impegnato nei quarti di finale della prestigiosa promotion internazionale Fight Clubbing.
Il materano ha affrontato un durissimo match internazionale contro il fortissimo atleta sudamericano Cristian Canas, proveniente dal Venezuela.
Andrulli è stato seguito in questa avventura dal suo Maestro Biagio Tralli.
Nel frattempo, a Jesolo, erano impegnati nei Campionati Italiani Assoluti due giovani talenti lucani:
- Silvio Canterino, della S.S.D. Cam Athena Club di Montescaglioso, guidato dal Maestro Gino Clemente
- Michele Gigliola, della A.S.D. Alpha Academy di Bernalda, seguito dal Maestro Giuseppe Pace
Danilo Andrulli è salito sul ring del Teatro Verdi di Cesena con una motivazione enorme: la vittoria gli avrebbe garantito l’accesso diretto alla semifinale di questo prestigioso torneo.
Al suono della campanella, Danilo impone subito il suo ritmo, schiacciando l’avversario alle corde e iniziando a colpire con decisione le gambe di Canas, per neutralizzare il suo punto di forza: la grande velocità negli spostamenti.
La prima ripresa si chiude con Andrulli leggermente avanti sui cartellini.
Nella seconda ripresa, The Sniper sfodera tutto il suo bagaglio tecnico, variando le altezze dei colpi e colpendo con maggiore durezza, aggiudicandosi nettamente la ripresa.
Nella terza e ultima ripresa, Danilo riprende il lavoro iniziato, costringendo l’arbitro centrale a contare Canas.
Dopo il conteggio, l’atleta venezuelano è costretto al ritiro per infortunio.
Danilo Andrulli vince e convince, accedendo alla semifinale del Fight Clubbing nella categoria -66.800 kg.
Sul fronte degli Assoluti Cadetti arrivano altre grandi soddisfazioni:
- Silvio Canterino (Kick Light, -52 kg OLCadet) conquista una straordinaria medaglia d’oro, laureandosi nuovo Campione Italiano dopo aver disputato e vinto quattro match impeccabili. Ora per Silvio si apre il sogno della Nazionale Italiana.
- Michele Gigliola (-69 kg OLCadet) conquista una medaglia di bronzo, vincendo il primo match e fermandosi solo in semifinale.
Il Presidente Regionale Federkombat Basilicata, Maestro Biagio Tralli, commenta così:
«Sono davvero soddisfatto di questi meravigliosi ragazzi, che stanno dimostrando di essere competitivi sia a livello nazionale che internazionale.
Con sacrificio, passione e dedizione i risultati arrivano sempre.
Complimenti a tutti gli allievi e ai loro maestri.
Avanti tutta, Lucania».