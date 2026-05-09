Congresso regionale dei Giovani Democratici della Basilicata: “momento importante di confronto e di ripartenza”

“Stamattina ho partecipato al congresso regionale dei Giovani Democratici della Basilicata, un momento importante di confronto e di ripartenza per una generazione che vuole essere protagonista del futuro della nostra regione.

In una Basilicata che continua a spopolarsi, vedere tanti ragazzi e ragazze scegliere l’impegno politico è un segnale di coraggio e di speranza.

Oggi, 9 maggio, questa parola, coraggio, pesa ancora di più.

È l’anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro e dell’uccisione di Peppino Impastato.

Due storie diverse, ma unite dalla stessa idea: la politica e l’impegno civile non sono mai esercizi astratti, sono scelte che richiedono responsabilità, coerenza, talvolta perfino sacrificio.

Ed è proprio questo il filo che lega la loro memoria ai giovani che oggi si rimettono in cammino: la convinzione che cambiare le cose è possibile, ma solo se si ha il coraggio di provarci.

Buon lavoro ai Giovani Democratici della Basilicata, al neo segretario Marco Di Geronimo, al Presidente Giuseppe Lopergolo ai due vice segretari Pippo Sambogna e Antonio Mastrangelo e a tutta la nuova Direzione, a loro va il mio augurio più sincero: custodire la memoria delle grandi figure che hanno segnato la nostra storia e trasformarla in impegno quotidiano per la nostra terra”.

Così il Consigliere regionale Marrese.