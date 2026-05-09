A Montescaglioso, dopo alcuni anni di attesa, torna “In Vino Veritas”. Le prime indiscrezioni

A Montescaglioso, dopo alcuni anni di attesa, torna “In Vino Veritas”.
Lo annuncia il Sindaco Zito: “Torniamo dove ci eravamo lasciati, nella splendida cornice dell’Abbazia San Michele Arcangelo di Montescaglioso, con una ricercata selezione di vini proposta dal Consorzio Tutela Vini DOC – Matera.
L’evento è organizzato dalla PRO LOCO in collaborazione con l’Amministrazione comunale nelle persone della Vice Sindaco Francesca Fortunato e della Consigliera con delega al Turismo Antonietta Tralli.
Vi aspettiamo numerosi il 24 maggio prossimo.
Nei prossimi giorni, il programma nel dettaglio”.
Di seguito la locandina con i dettagli.