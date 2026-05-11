“Newco Roller Matera” e “Trissino Femminile”: gravi minacce alla panchina ospite! Tifoso nei guai

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha notificato un provvedimento di D.A.Spo. (Divieto di accedere a manifestazioni sportive) della durata di un anno nei confronti di un tifoso 52enne materano, a seguito dell’incontro di hockey su pista, svoltosi il 22 novembre scorso a Matera tra le compagini “Newco Roller Matera” e “Trissino Femminile”, valevole quale 2^ giornata di andata del campionato nazionale di Serie A femminile.

Durante quella gara sportiva, l’uomo si è avvicinato pericolosamente alla panchina ospite senza raggiungerla, perché trattenuto per un braccio da un addetto alla sicurezza, e ha inveito gesticolando con veemenza gravi minacce all’indirizzo dell’allenatore, due dirigenti e alcune giocatrici trissinesi.

L’uomo è stato successivamente identificato dagli agenti della Digos e denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di minaccia aggravata.

L’esito dell’attività istruttoria svolta poi dalla Divisione Anticrimine della Questora, attesa la condotta dell’uomo, connotata da impetuosità e fervore incontrollato che avrebbe potuto facilmente degenerare con pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e per l’incolumità delle persone presenti, ha portato all’adozione della misura preventiva, a carico del soggetto, del Divieto di accedere, per un anno, all’interno di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive del gioco dell’hockey su pista a qualsiasi livello.