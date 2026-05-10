A Matera arriva Bicincittà, la ciclopasseggiata non competitiva: ad essa abbinata anche questa iniziativa gratuita

Capoluoghi lucani oggi sulle due ruote per una giornata dedicata alla pace e alla mobilità sostenibile.
Come spiega rainews “a Matera, oggi è stato il giorno di Bicincittà, la ciclopasseggiata non competitiva di circa 7 chilometri organizzata dall’Uisp.
Anche in questo caso – ai temi della promozione della mobilità sostenibile – si sono uniti quelli di inclusione, innovazione e rigenerazione.
A entrambe le iniziative è stata abbinata anche un’iniziativa promozionale del servizio di bikesharing attivo in città grazie alla quale – con il codice promozionale “MateraBici2026” nella città dei Sassi da oggi a Domenica prossima sarà possibile usufruire di un’ora di noleggio a costo zero”.