In Basilicata concerto di Fabrizio Moro e show di Simone Schettino! I dettagli

“Siamo orgogliosi di annunciare che il prossimo 14 agosto 2026 Fabrizio Moro sarà protagonista a Vietri di Potenza di una serata che si preannuncia straordinaria per la nostra comunità e per tutto il territorio”.

A darne notizia è il sindaco Christian Giordano, nel programmare con le associazioni gli eventi del Ferragosto Vietrese.

Un nome di grande rilievo, un grande artista, che sarà in concerto con ingresso gratuito nella Porta della Lucania.

Ma non sarà l’unico evento.

“Questo importante evento si terrà dopo le altre due grandi serate di Tipica, del 12 e 13 agosto, percorso gastronomico ormai affermato che ogni anno riesce ad accogliere migliaia di visitatori, valorizzando le nostre tradizioni, le eccellenze locali e il grande spirito di ospitalità della nostra comunità.

Come Amministrazione comunale stiamo lavorando con il massimo impegno per accompagnare le grandi opere, che saranno capaci di generare nuovi flussi turistici e nuove opportunità per Vietri di Potenza, con eventi di rilievo culturale e musicale”.

Durante le serate di Tipica sul palco saliranno anche il re del folk lucano, Agostino Gerardi (12 agosto), e i Musicamanovella (13 agosto).

Oltre ad altri artisti e band itineranti.

Il 15 agosto spazio a un altro grande nome.

Il comico Simone Schettino pronto a far ridere e divertire.

Aggiunge Giordano:

“Gli eventi contribuiscono a sostenere le altre iniziative turistiche già in corso di realizzazione: crediamo fortemente che investire anche in manifestazioni di qualità significhi promuovere il territorio, sostenere le attività locali e offrire momenti di aggregazione e condivisione ai cittadini e ai tanti ospiti che sceglieranno di vivere la nostra estate, anche grazie all’offerta turistica che stiamo costruendo. Sarà un’estate bellissima a Vietri di Potenza, ricca di emozioni, partecipazione e occasioni per far conoscere sempre di più il nostro paese”.

Gli eventi sono organizzati dal Comune con la Pro Loco e le altre associazioni.

Il programma dettagliato nelle prossime settimane, anche con iniziative rivolte ai bambini, attività sportive e sociali.