Policoro: pedonalizzare via Siris, realizzare aree di parcheggio a pagamento, piste ciclabili intorno al perimetro urbano, rondò negli incroci più pericolosi. Ecco il piano generale del traffico urbano

La Giunta comunale di Policoro, guidata dal sindaco Enrico Bianco, ha adottato il Piano generale del traffico urbano (Pgtu), aprendo di fatto il periodo finestra per le osservazioni dei cittadini, con scadenza 29 Maggio 2026.

Gli elaborati del Piano adottato, sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente (sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio), e depositati in visione al pubblico presso l’ufficio tecnico (servizio Lavori pubblici), durante le ore di apertura al pubblico degli uffici dell’area tecnica.

Chiunque potrà formulare osservazioni, trasmettendole al Comune di Policoro – V Settore, in forma scritta a mezzo Pec all’indirizzo: protocollo@pec.policoro.basilicata.it, oppure consegnandole a mano all’ufficio Protocollo del municipio, in piazza Aldo Moro, 1.

Fa sapere l’amministrazione comunale:

“Il Piano è frutto di un importante studio tecnico sui flussi di traffico e le maggiori criticità nella viabilità cittadina, quindi non solo l’atto scaturito da una scelta politica.

Tra i punti nevralgici individuati, c’è la circolazione nella zona centrale della città con la proposta di pedonalizzare via Siris, istituire aree di parcheggio a pagamento e creare i cosiddetti viali del ring, con piste ciclabili intorno al perimetro urbano.

Un altro punto importante prevede la rivoluzione copernicana nella disciplina della viabilità da e verso la zona lido, con la realizzazione di rondò negli incroci più pericolosi.

Necessarie anche le soluzioni da adottare per i punti critici di corso Pandosia, all’intersezione con via Puglia, e accesso di “Policoro nord”, dove occorre apportare correttivi per una maggiore sicurezza di veicoli e pedoni.

A questa prima finestra di osservazioni sulla struttura generale del Piano, seguirà un secondo step sulle scelte per la circolazione urbana e altri strumenti di disciplina del traffico, che saranno nuovamente sottoposti all’attenzione dei cittadini per recepirne segnalazioni e proposte”.

Commenta il sindaco Enrico Bianco:

“La disciplina del traffico in una città come la nostra è il primo passo essenziale verso il concetto di mobilità sostenibile, a cui dobbiamo guardare con attenzione crescente, al fine di migliorare la nostra qualità della vita.

E’ un atto non prescritto dalla norma per centri urbani delle dimensioni di Policoro ma lo abbiamo voluto adottare d’iniziativa, come scelta di visione che ci proietta già nella pianificazione di futura grande città”.

Soddisfatto l’assessore alla Mobilità e trasporti, Massimiliano Padula:

“Il Piano generale del traffico urbano è uno strumento strategico per una città che cresce come Policoro e viene vissuta sempre di più dai cittadini dei comuni vicini, alla luce della quantità e qualità dei servizi offerti”.