Chiesa sinodale: a Matera Enzo Petrolino, presidente della comunità del diaconato in Italia, per un importante appuntamento regionale. I dettagli

Sulla scorta della fruttuosa esperienza dello scorso anno con la celebrazione del I convegno regionale sul diaconato permanente durante il quale, aiutati da padre Luca Garbinetto si è riflettuto sul servizio diaconale per una Chiesa sinodale nella cura delle relazioni, la commissione regionale sul diaconato permanente ha inteso riproporre questa esperienza di fraternità ed ecclesialità.
Per tale ragione il nuovo appuntamento è per SABATO 16 MAGGIO 2026 con il II Convegno regionale sul diaconato permanente che si terrà presso la Casa di Spiritualità Sant’Anna di Matera.
Scrivono gli organizzatori:
“Sarà con noi Enzo Petrolino (presidente della comunità del diaconato in Italia).
Un importante appuntamento regionale che vede protagonista coloro che servono la Chiesa attraverso il diaconato permanente ma tutti coloro che vivono lo spirito di servizio verso i fratelli e le sorelle del nostro tempo”.