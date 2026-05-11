Servizio Civile Universale a Pisticci: pubblicati gli elenchi delle convocazioni

Una nota del Comune di Pisticci fa sapere:
“Si informa che i 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗼𝗾𝘂𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 per i volontari da impiegare nei progetti di 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹𝗲 presso il Comune di Pisticci si svolgeranno nelle giornate di 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶̀ 𝟰 𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟱 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲, nella fascia oraria 𝟬𝟵:𝟬𝟬 – 𝟭𝟴:𝟬𝟬.
Le selezioni si terranno presso la 𝗦𝗮𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮, in 𝗩𝗶𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮 𝟭.
I candidati dovranno presentarsi muniti di 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱’𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗶𝘁𝗮̀.
Per chi concorre ai posti riservati ai 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶 𝗢𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗵𝗲 è necessario consegnare la 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗜𝗦𝗘𝗘 che attesti il requisito reddituale richiesto.
La mancata presentazione alla data e all’orario indicati, senza giustificato motivo documentato e trasmesso all’Ente, comporterà l’esclusione dalla selezione”.
Gli 𝗲𝗹𝗲𝗻𝗰𝗵𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, suddivisi per sedi e orari, sono disponibili sul sito dell’Amministrazione Comunale.