Rosy Bindi a Ferrandina. Ecco quando

Venerdì 15 maggio alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Ferrandina, si terrà la presentazione del libro “Una sanità uguale per tutti” di Rosy Bindi.

All’incontro parteciperà l’autrice, già Ministro della Sanità e della Famiglia nei Governi Prodi e D’Alema.

Introdurranno i lavori il Sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, e il Vicesindaco Angelo Zizzamia.

Ne discuteranno con l’autrice, moderati dalla giornalista Margherita Agata:

– Eustachio Nicoletti, Segretario dello SPI CGIL di Matera

– Francesco Zuccaro, Delegato aziendale dei medici ospedalieri CGIL della Provincia di Matera

– Michele Campanaro, Segretario provinciale della Federazione dei Medici di Medicina Generale della Provincia di Matera

Sarà un momento di approfondimento per riaffermare attraverso le pagine del libro che la tutela della salute non può dipendere dal codice postale in cui si nasce e si vive e per ribadire il valore assoluto dell’articolo 32 della Costituzione a difesa del servizio sanitario pubblico.

Di seguito la locandina con i dettagli.