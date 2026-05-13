Matera: esteso il servizio mensa scolastica. Ecco fino a quando sarà attivo

L’Amministrazione di Matera Nicoletti, nell’ottica di garantire un supporto continuativo alle famiglie, ha proposto alle istituzioni scolastiche del territorio di prolungare il servizio di refezione scolastica fino al 10 giugno 2026, ultimo giorno di lezione.
L’assessora alle Politiche Sociali Angela Braia informa che, a seguito del confronto con i Dirigenti Scolastici sugli aspetti organizzativi che ovviamente coinvolgono la gestione delle scuole, si è concordato che il servizio mensa sarà attivo fino a venerdì 5 giugno 2026.
Gli istituti hanno infatti rappresentato alcune oggettive difficoltà organizzative di fine anno scolastico che non consentono di estendere il servizio oltre tale data.
Ha affermato l’assessora Braia:
“L’Amministrazione Comunale rimane disponibile a sostenere le famiglie nei limiti delle possibilità organizzative condivise con le scuole e ringrazia tutti i soggetti coinvolti per l’impegno profuso, in particolare le dirigenti scolastiche per la pronta collaborazione”,
Per il sindaco Antonio Nicoletti:
“si tratta di un ulteriore passo concreto nel venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi, superando le difficoltà di bilancio e componendo le esigenze oggettive delle scuole”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all‘ufficio scuole del Comune e contattare i recapiti telefonici 241340 o 241384.