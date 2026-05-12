Matera: al via la prima assemblea della nuova Consulta Comunale Giovanile per promuovere la partecipazione delle giovani generazioni alla vita della città. I dettagli

Si terrà giovedì 14 maggio, alle 16.30, nella Sala Pasolini in via Sallustio a Matera, la prima assemblea della nuova Consulta Comunale Giovanile, organismo nato con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita pubblica e amministrativa della città.

L’incontro rappresenterà un importante momento di confronto condiviso, ascolto e partecipazione dedicato ai giovani del territorio, chiamati a contribuire con idee, proposte e visioni sui temi di maggiore interesse per la comunità giovanile.

La Consulta Comunale Giovanile intende infatti diventare uno spazio stabile di dialogo tra istituzioni e nuove generazioni, favorendo il coinvolgimento dei ragazzi nei processi decisionali e nelle iniziative culturali, sociali e civiche della città.

Ecco la locandina dell’evento.