Inarrestabile Lidia Mongelli di Montescaglioso: primo posto assoluto in una delle gare più impegnative e spettacolari del panorama trail del Sud Italia! Bravissima

Il 9° Trail Madonna Sito Alto si conferma una delle gare più impegnative e spettacolari del panorama trail del Sud Italia.

Inserita nel Circuito Interregionale Trail FIDAL al Sud 2026, la competizione ha richiamato oltre 100 atleti, offrendo un percorso tecnico e selettivo tra i sentieri del Vallo di Diano.

La gara, con partenza da Piazza Umberto I a Sala Consilina, ha previsto un tracciato di 15 km caratterizzato da un dislivello positivo di 1200 metri e un’altitudine massima di circa 1500 metri.

Un percorso estremamente esigente, che alterna salite ripide, tratti scoscesi e panorami montani di grande fascino, rendendo la prova una delle più apprezzate ma anche più dure dell’intero circuito.

La prestazione più rilevante della giornata arriva dalla montese Lidia Mongelli, atleta della I Bitlossi Monterun, che conquista il primo posto assoluto nella categoria femminile.

Per l’atleta si tratta del quarto successo in questa competizione, a conferma di una costanza e di un livello tecnico ormai consolidati nel panorama del trail running.

Una vittoria netta e costruita lungo un percorso difficile, che ha messo alla prova resistenza, gestione dello sforzo e capacità tecnica in salita e discesa.

Oltre al successo di Mongelli, la società I Bitlossi Monterun ha ottenuto risultati significativi anche con gli altri atleti in gara.

Ottima prova per il presidente Gianni Andriulli, che chiude al 14° posto assoluto e conquista il 1° posto di categoria SM60, confermandosi competitivo anche nei contesti più impegnativi.

Buoni piazzamenti anche per:

Nunzio Paolo Braio, 44° assoluto;

Giuseppe Santarcangelo, 45° assoluto.

Tutti gli atleti hanno portato a termine la gara su un totale di 105 partenti ufficiali, dimostrando solidità e spirito di squadra su un tracciato particolarmente selettivo.

Il Trail Madonna Sito Alto si conferma una prova di alto livello tecnico, capace di unire difficoltà altimetriche importanti a scenari naturali di grande impatto. Il percorso, che raggiunge quota 1500 metri, rappresenta una sfida significativa anche per atleti esperti, rendendo ogni risultato ancora più rilevante.

Il 9° Trail Madonna Sito Alto si chiude quindi nel segno della I Bitlossi Monterun, che porta a casa un successo di prestigio con Lidia Mongelli e una serie di piazzamenti di valore con tutti i propri atleti.

Una giornata che conferma la crescita del movimento trail e la solidità della società, capace di competere con continuità su livelli sempre più alti.

Un risultato che rafforza entusiasmo, coesione e ambizioni in vista delle prossime tappe del circuito: le “api” della Monterun continuano a volare sempre più in alto.