Oliveto Lucano, 1 milione di euro per la messa in sicurezza della rupe del centro abitato

Il Comune di Oliveto Lucano risulta tra gli enti finanziati nell’ambito del Decreto del Ministero dell’Interno del 1° aprile 2026 relativo ai contributi destinati agli interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici.

Il finanziamento ottenuto ammonta a € 1.000.000,00 e riguarda il primo lotto di lavori per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio lungo il versante della rupe del centro abitato.

L’intervento interesserà l’area compresa tra la zona sottostante Vico dei Mille, il Ponte e il fosso sottostante il Belvedere di Via Marconi, con opere finalizzate alla tutela del territorio, alla prevenzione del rischio e alla salvaguardia del patrimonio urbano e paesaggistico.

Si tratta di un risultato particolarmente importante per un piccolo Comune come Oliveto Lucano e di un intervento strategico per la sicurezza della comunità e la tutela di una parte delicata e identitaria del nostro territorio.

Sono inoltre già stati candidati ulteriori due progetti esecutivi relativi ad interventi di consolidamento e mitigazione del rischio, per i quali si attendono prossimamente gli esiti delle procedure di finanziamento.

Uno dei due progetti riguarda la messa in sicurezza della parte superiore della rupe e, nello specifico, dell’area di Via Montebello, attualmente interdetta al traffico pedonale e veicolare a causa delle criticità presenti lungo il versante.

Prosegue la nota:

“Continuiamo a lavorare con programmazione, responsabilità e visione per costruire condizioni concrete di sicurezza, tutela del territorio e futuro per il nostro paese, proseguendo nelle attività di progettazione e ricerca di risorse strategiche per Oliveto Lucano”.