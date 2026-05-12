Basilicata, Vitantonio riceve la medaglia da Coldiretti a 112 anni: è il socio più longevo d’italia! Complimenti

“Abbiamo avuto l’onore di consegnare la medaglia degli 80 anni di Coldiretti a un socio davvero speciale, sicuramente il socio più longevo d’italia, Vitantonio Lovallo, per tutti semplicemente “Ziton” che a marzo ha compiuto 112 anni.

​Classe 1914, Vitantonio è il testimone vivente di un’Italia che non c’è più, ma che vive nei suoi occhi lucidi e nelle sue mani segnate dal lavoro.

Nato a Sarnelli frazione di Avigliano il 25 marzo, fu registrato con tre giorni di ritardo perché allora, per raggiungere l’anagrafe, bisognava affrontare lunghe distanze a dorso del mulo.

​La sua è una storia di resilienza straordinaria.

​Ha combattuto nel secondo conflitto mondiale, affrontando la prigionia. Di quegli anni conserva ancora un diario prezioso, memoria di un tempo di sacrificio.

​Tornato a casa, non ha mai smesso di curare la sua terra. Fino a 103 anni ha accompagnato i suoi animali al pascolo, con la stessa dedizione di quando era bambino.

​Il segreto della sua longevità é il cibo sano, frutta, verdura e l’immancabile bicchiere di vino ai pasti, rigorosamente di sua produzione!

​Consegnare questo riconoscimento al socio Vitantonio Lovallo non è stato solo un atto formale, ma un tributo alla sua forza. Per noi, “Ziton” è la prova più bella che amare la terra e i suoi frutti è il vero segreto della vita”.

È quanto fa sapere la Coldiretti Basilicata.