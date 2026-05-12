Lega Basilicata: segreteria regionale al lavoro su amministrative, territorio e grandi temi. Gli appuntamenti

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Lega Basilicata:

“Si è riunita ieri la segreteria regionale della Lega Basilicata per affrontare i principali temi strategici legati all’attività politica e organizzativa del movimento sul territorio regionale.

Al centro del confronto le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, con un’analisi delle iniziative da mettere in campo nelle prossime settimane.

Spazio è stato dedicato all’organizzazione di due eventi tematici, previsti per il mese di giugno, che si svolgeranno rispettivamente a Potenza e nel Metapontino. Gli appuntamenti saranno dedicati al Piano Casa e all’Agricoltura.

‘Il Piano Casa e l’Agricoltura – afferma il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe – rappresentano due asset fondamentali per l’equilibrio e la crescita della nostra regione.

Attraverso gli appuntamenti di giugno a Potenza e nel Metapontino, vogliamo avviare un confronto aperto che metta al centro la valorizzazione del territorio e il sostegno a chi lo vive quotidianamente.

La nostra visione è quella di una Basilicata capace di innovare i propri spazi abitativi, semplificando i percorsi e offrendo certezze alle famiglie e alle imprese.

In questo percorso, un ruolo centrale è rappresentato anche dal comparto agricolo.

L’agricoltura – continua Pepe – non è soltanto un settore economico fondamentale, ma rappresenta identità, tradizione e presidio del territorio, soprattutto nelle aree interne e rurali. Per questo crediamo sia necessario accompagnare le aziende agricole con strumenti efficaci.

È un impegno – conclude Pepe – che assumiamo con la consapevolezza che solo una pianificazione attenta e condivisa può garantire uno sviluppo concreto e duraturo per le nostre comunità.’

Nel corso dell’incontro si è discusso, inoltre, della programmazione della festa regionale della Lega, in calendario a settembre, che rappresenterà un importante momento di incontro, partecipazione e dibattito politico con iscritti, simpatizzanti e cittadini; nonché della pianificazione della fase congressuale del partito in Basilicata.

Infine, è stato fatto il punto sulle attività da sviluppare nei Consigli provinciali di Potenza e Matera, ribadendo la necessità di promuovere un’azione politica e amministrativa sempre più vicina alle comunità e ai territori, rafforzando il dialogo con cittadini e amministratori locali”.