Meteo: calo delle temperature su Matera. Ecco le ultime previsioni

Nuova variabilità anche sulla nostra regione tra mercoledì e giovedì, con l’afflusso di correnti atlantiche a favorire il passaggio di qualche pioggia o rovescio, con probabili temporali nel pomeriggio.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 13 Maggio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 12°C.
Giovedì 14 Maggio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 11°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.