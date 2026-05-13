Montescaglioso punta sulle sue eccellenze e rafforza il legame tra la città e i prodotti della sua terra. L’evento di inaugurazione

L’Amministrazione Comunale di Montescaglioso, insieme alla Commissione Comunale De.Co., promuove un incontro dedicato alle attività commerciali, artigianali e a tutti coloro che vorranno partecipare, offrendo al territorio un’importante opportunità di crescita e valorizzazione.

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 17.00, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, sarà presentato pubblicamente il progetto/marchio De.Co., iniziativa che si pone l’obiettivo di certificare e promuovere le eccellenze locali.

La De.Co. Montescaglioso rappresenta un passo fondamentale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio gastronomico, culturale e artigianale del territorio.

Attraverso questo marchio di garanzia, si intende attestare l’autenticità delle produzioni locali, trasformando tradizioni e saperi tramandati nel tempo in un motore di sviluppo economico e turistico.

Il marchio De.Co. Montescaglioso rafforza il legame tra la città e i prodotti della sua terra, offrendo ai consumatori una garanzia di qualità, tracciabilità e memoria storica.

Un riconoscimento importante che non solo tutela le ricette e le lavorazioni della tradizione, ma contribuisce anche a promuovere le specificità montesi come simbolo di eccellenza e identità culturale.

L’incontro sarà inoltre un’occasione di confronto e condivisione, aperta a suggerimenti, idee e contributi da parte di cittadini, operatori e associazioni, con l’obiettivo di costruire insieme un percorso di valorizzazione del territorio sempre più forte e partecipato.

Appuntamento dunque a domenica 17 maggio 2026 per prendere parte a un momento importante per il futuro e la promozione delle eccellenze locali.