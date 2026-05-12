Nuovo campo da padel a San Mauro Forte: uno spazio moderno e inclusivo per la comunità

L’Amministrazione Comunale di San Mauro Forte è lieta di presentare il rendering del nuovo campo da padel, un progetto pensato per offrire ai cittadini uno spazio moderno, inclusivo e dedicato al benessere e alla socialità:

“Il nuovo impianto rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione delle strutture sportive del nostro territorio, dopo la ristrutturazione della palestra della scuola elementare e in attesa della tensostruttura e della piscina, con l’obiettivo di creare nuove occasioni di aggregazione per giovani, famiglie e appassionati di sport.

Uno spazio moderno

Integrato nel contesto urbano

Pensato per tutta la comunità

Continuiamo a investire nello sport come strumento di crescita, partecipazione e qualità della vita per San Mauro Forte”.