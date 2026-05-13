La Pielle Matera Basket pronta a regalare ai più fortunati 25 premi grandiosi

Basket, mini atleti, tanti accompagnatori, ospiti provenienti da ogni angolo del mondo e non solo.

Il MiniBasket in Piazza 2025 sarà, anche in questa edizione, completato da una lotteria a premi e da un Concorso grafico rivolto alle quarte e quinte elementari di tutti i plessi della città dei Sassi.

La Pielle Matera Basket presenta, infatti, la lotteria abbinata al 34° Torneo Internazionale MiniBasket in Piazza 2025 con una ricca carrellata di premi collegati e il Concorso grafico che regalerà ai disegni migliori un importante riconoscimento nel corso della cerimonia al Comune di Matera per la presentazione dell’evento alla città.

Per la lotteria, con un piccolo contributo di un solo euro, infatti, i partecipanti potranno prendere parte alla grande estrazione che sabato 27 giugno 2026 precederà la finalissima della manifestazione ed aggiudicarsi, come primo premio, una settimana di vacanza per due persone nella struttura sul mare dell’Hotel Giardini d’Oriente di Nova Siri, in provincia di Matera.

Il complesso turistico, nel cuore delle bellissime spiagge del Mar Jonio, da diversi anni è main sponsor della manifestazione, già pronta ad ospitare diversi partecipanti ed alcuni momenti della kermesse internazionale, sarà anche lieta di ospitare il vincitore della Lotteria abbinata al MiniBasket in Piazza 2026. Ma non solo.

La lotteria della 34° edizione del Torneo Internazionale MiniBasket in Piazza, infatti, promette una serie di ben 25 premi, consultabili anche sul sito www.piellematera.it in ogni momento.

Al secondo posto, inoltre, un paio di occhiali da sole realizzati a mano dall’azienda Ovision.

Mentre al terzo posto un weekend, sempre per due persone, nella struttura del B&B Il Nido delle Rondini a Grottole. Non resta che iniziare a dare la caccia al biglietto vincente.

Intanto, sono in fase di distribuzione i kit predisposti per la partecipazione al Concorso grafico MiniBasket in Piazza, che anche in questa edizione legherà il suo senso etico al “No alle guerre e Si alla pace”.

All’edizione 2026 prenderanno parte i ragazzi delle quarte e quinte elementari di ogni plesso scolastico delle scuole elementari della città di Matera, in linea con l’età dei partecipanti alla kermesse sportiva.

I migliori disegni saranno scelti da un’apposita giuria e saranno premiati il giorno della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 del MiniBasket in Piazza alla presenza delle autorità cittadine e del comitato organizzatore dell’evento cestistico.