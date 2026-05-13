Su Matera calo delle temperature e pioggia: colpa dei santi di ghiaccio. Le ultime previsioni

Pioggia e un brusco abbassamento delle temperature.
I responsabili – secondo un’antica credenza popolare del mondo di lingua tedesca – sono i santi di ghiaccio.
L’11 maggio, infatti, San Mamerto, dà l’inizio a un colpo di coda dell’inverno. Fino al 15 maggio seguono gli altri: San Pancrazio, San Servazio, San Bonifacio di Tarso e Santa Sofia.
Il fenomeno ha portato temporali e piogge anche su Matera.
Ma che tempo ci attende nei prossimi gironi.
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 14 Maggio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 11°C.
Venerdì 15 Maggio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 11°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.