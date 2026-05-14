Prevenzione e vicinanza ai pazienti: Pisticci aderisce alla Race for the Cure. I dettagli dell’iniziativa

Nei giorni scorsi, dal 7 al 10 Maggio, il Palazzo comunale di Pisticci è stato illuminato di rosa in occasione della Race for the Cure, la manifestazione promossa da Komen Italia per sensibilizzare sulla prevenzione e sulla lotta contro i tumori del seno.
Spiega l’amministrazione comunale:
“Un gesto simbolico, realizzato su richiesta di alcuni cittadini e dell’associazione AGATA – Volontari Contro il Cancro OdV ETS, da anni punto di riferimento del nostro territorio per il sostegno ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.
A Settembre, in occasione della tappa della Race for the Cure di Matera, in programma dal 25 al 27 settembre, l’illuminazione sarà estesa agli archi della Terravecchia e ad altri edifici pubblici.
Pisticci sceglie di accendere una luce sulla prevenzione, sulla ricerca e sulla vicinanza a chi affronta un percorso di cura”.