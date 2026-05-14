A Ferrandina torna il Premio “Donne di Carta”, un appuntamento che nasce per celebrare le arti e le radici artigiane del territorio. Ecco il programma

Dopo il successo della passata edizione, la locale Associazione “Donna 2000 & Amici”, grazie alla partecipazione al progetto regionale “La vicinanza e le residenze di comunità: rete di prossimità e solidarietà”, propone e presenta la seconda edizione del Premio “Donne di Carta”, con un appuntamento che nasce per celebrare le arti, le tradizioni del territorio.

Domenica 17 Maggio 2026 a partire dalle ore 16:00 con ingresso libero nella cornice millenaria del Chiostro di San Domenico, per un luogo che con la sua storia si fa custode ideale delle eccellenze lucane.

Questa giornata non è solo un evento, ma una profonda riflessione sul valore del “fare comunità” e sul riconoscimento di quelle radici artigiane e umane che tengono vivo il nostro tessuto sociale.​

La manifestazione, presentata da Antonio Petrino, si aprirà con i saluti della presidente dell’organismo Maria Carlucci e la presentazione del progetto regionale sulla rete di prossimità, di cui è capofila la Pro Loco Oliveto Lucano con la presidente Saveria Catena coadiuvata dal giornalista Donato Mastrangelo.

Il cuore dell’incontro sarà la consegna del premio alla panificatrice storica Graziella A’Fasanell da parte della dott.ssa Rosa Gentile (Dirigente Confartigianato) e del Dott. Leonardo Montemurro (CNA), un gesto che vuole onorare il lavoro manuale e la tradizione come pilastri della nostra identità.

La cultura diventerà poi momento di introspezione e riflessione attraverso i dialoghi letterari sulle opere di Emilio D’Andrea, Rosa Annecca che converserà con la giornalista Margherita Agata e con la proiezione del cortometraggio “Vite da salvare” ideato da Carmine Muscio e regia di Antonio Petrino, invitandoci a meditare sui pericoli della strada e sull’uso improprio del telefonino alla guida.

​Oltre alle parole, saranno i colori e la creatività a parlare: per tutta la durata dell’evento, le arcate del Chiostro ospiteranno la Galleria degli Artisti e gli espositori di artigianato e tipicità, trasformando lo spazio in un laboratorio di bellezza a cielo aperto.

La presenza di realtà come Komen Italia, Associazione ALA e Comunità Emmanuel ci ricorderà che l’arte, la cultura e le tradizioni popolari splendono di più quando sono affiancate dall’impegno sociale e dal sostegno reciproco.

Il tutto si concluderà con le riflessioni istituzionali delle autorità locali e regionali, per riaffermare l’importanza delle pari opportunità e della cooperazione, per un’occasione per riscoprire insieme quanto sia prezioso il legame che ci unisce.

Partner di progetto: Pro Loco Olea di Oliveto Lucano (capofila), Associazione Donna 2000 di Ferrandina, Associazione Culturale S. Maria della Rocca di Calciano e Associazione Il Girasole di Pomarico.

Ecco il programma dell’evento.