Basilicata festeggia il 102° compleanno di nonna Maria! Tantissimi auguri

Una nuova ultracentenaria in Basilicata.
Oggi Balvano festeggia un traguardo speciale: il 102° compleanno della signora Maria Tofalo.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale rivolgono a Maria i più sinceri auguri, con stima e affetto per il prezioso esempio di vita che rappresenta per l’intera comunità.
Scrive l’amministrazione:
“L’augurio è che possa trascorrere questa giornata speciale circondata dall’affetto dei propri cari”.
Buon compleanno da parte della nostra Redazione e dell’intera comunità lucana!