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Basilicata festeggia il 102° compleanno di nonna Maria! Tantissimi auguri

14 Maggio 2026

Una nuova ultracentenaria in Basilicata.

Oggi Balvano festeggia un traguardo speciale: il 102° compleanno della signora Maria Tofalo.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale rivolgono a Maria i più sinceri auguri, con stima e affetto per il prezioso esempio di vita che rappresenta per l’intera comunità.

Scrive l’amministrazione:

“L’augurio è che possa trascorrere questa giornata speciale circondata dall’affetto dei propri cari”.

Buon compleanno da parte della nostra Redazione e dell’intera comunità lucana!