San Mauro Forte: “un sincero ringraziamento ai lavoratori forestali che stanno contribuendo alla pulizia del nostro paese”. Ecco le foto

L’Amministrazione Comunale di San Mauro Forte desidera rivolgere un sincero ringraziamento ai lavoratori forestali che, con dedizione e grande senso di responsabilità, stanno contribuendo alla pulizia e alla cura del nostro paese.

“Grazie al loro prezioso intervento, molte aree comunali sono state liberate da erbacce e vegetazione infestante, restituendo decoro, sicurezza e maggiore vivibilità agli spazi pubblici.

Il loro lavoro quotidiano rappresenta un contributo concreto alla tutela del territorio e al benessere dell’intera comunità.

A tutti loro va la riconoscenza dell’Amministrazione e dei cittadini di San Mauro Forte per l’impegno, la professionalità e l’attenzione dimostrati.

“Grazie per ciò che fate ogni giorno per il nostro paese!”.

Ecco le foto.