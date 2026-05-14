Consiglio regionale della Basilicata presenta 4 libri al Salone del Libro di Torino tra cui quello della giovanissima autrice di Bernalda, Melissa Moramarco. Complimenti

Si è aperta oggi, Giovedì 14 Maggio, la partecipazione del Consiglio regionale della Basilicata alla 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Una iniziativa promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, in collaborazione con APT Basilicata, con l’obiettivo di dare un’occasione di visibilità alle case editrici lucane e offrire una narrazione attraverso diversi temi della cultura della Basilicata.

Presenti dieci case editrici lucane, espressione della vivacità e della qualità della produzione editoriale regionale.

Presso lo spazio Basilicata saranno presentati quattro libri che raccontano temi diversi ma accomunati da uno sguardo profondo sulla società, sulla cultura e sull’esperienza umana.

Il coordinatore della Struttura Informazione, Comunicazione ed eventi, Pierluigi Maulella Barrese ha aperto la presentazione del libro nell’ambito di “Generazioni Costituenti”, sottolineando come il progetto voglia dare spazio e fiducia ai più giovani, veri protagonisti del futuro.

La storia di Melissa Moramarco, giovanissima autrice lucana, rappresenta un esempio concreto di come talento, impegno e determinazione possano trasformare i sogni in realtà.

“Oltre gli ostacoli”, pubblicato da Sizaa Editrice, è il libro autobiografico di Melissa Moramarco, autrice lucana che attraverso la propria esperienza personale affronta con autenticità il tema della disabilità e dell’inclusione.

Con uno stile diretto e intenso, Melissa racconta sfide, conquiste e battaglie quotidiane, trasformando la fragilità in una testimonianza di forza e consapevolezza.

Sizaa Editrice dà voce a un racconto capace di stimolare riflessione e sensibilità su temi che riguardano l’intera collettività.

“Una sfera a due dimensioni – Il calcio come bussola della storia”, di Mauro Patanella e Ivan Larotonda, edito da Photo Travel Editions, propone un originale viaggio tra sport, geopolitica e società.

I due autori intrecciano racconto sportivo, analisi storica e riflessione culturale, mostrando come il calcio possa diventare chiave di lettura dei grandi eventi contemporanei.

Photo Travel Editions conferma così la propria attenzione verso opere che uniscono approfondimento, divulgazione e capacità narrativa.

Con “Sulle orme di Veronelli. Viaggio nella critica enogastronomica tra passato, presente e visioni future”, pubblicato da Ampelos, Rocco Catalano ripercorre l’eredità culturale di Luigi Veronelli, figura centrale del giornalismo enogastronomico italiano.

L’autore, da anni attento osservatore del mondo del vino e della cultura gastronomica, analizza l’attualità del pensiero veronelliano e il suo legame con territorio, sostenibilità e identità.

Ampelos valorizza questo percorso attraverso una linea editoriale dedicata alla cultura del vino e dell’enogastronomia contemporanea.

A metà mattinata un evento del Corecom Basilicata con la presentazione del libro “Fabio dal gruppo al branco” di Anna Maria Scalise, pubblicato dal Consiglio regionale della Basilicata in compartecipazione con l’associazione “Il cielo nella stanza” ed edito dalla casa editrice Villani.

Un progetto editoriale che accende i riflettori sul disagio del bullismo.

Quattro appuntamenti che testimoniano l’impegno del Consiglio regionale della Basilicata nel sostenere la diffusione della lettura, la valorizzazione delle eccellenze editoriali lucane e il confronto sui temi della contemporaneità.