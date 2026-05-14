Irsina: tre giorni di concerti, conferenze e grandi interpreti internazionali per celebrare la figura dell’illustre compositore Giovanni Maria Trabaci. Ecco il programma

Dal 12 al 14 Giugno 2026, la monumentale Concattedrale di Santa Maria Assunta di Irsina si trasformerà nel cuore pulsante della musica antica con la seconda edizione del Trabaci Festival.

Tre giorni di concerti, conferenze e grandi interpreti internazionali per celebrare la figura di Giovanni Maria Trabaci, illustre compositore nato a Irsina e maestro della Real Cappella di Napoli.

Il festival, che gode del prestigioso patrocinio della Regione Basilicata e della collaborazione con il FAI Basilicata e l’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, offrirà al pubblico un viaggio sonoro unico.

Dai dialoghi tra voce e arciliuto di Simone Sorini Syrenarum, alla maestosità dell’Ensemble, fino al gran finale con il mezzosoprano Sharon Carty e l’arpa di Maximilian Ehrhardt.

Il Trabaci Festival non è solo un evento musicale, ma un atto di valorizzazione delle nostre radici culturali.

Portare la grande musica barocca in uno dei borghi più belli d’Italia significa offrire un’esperienza immersiva tra arte, storia e architettura.

Scrivono gli organizzatori:

“Un ringraziamento speciale va al Comune di Irsina, il cui fondamentale supporto finanziario e logistico ha permesso la realizzazione di una manifestazione di così alto profilo, garantendo la gratuità dei concerti per tutti i cittadini e i visitatori di Irsina.

Ecco il programma.