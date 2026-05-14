Le Tavole di Eraclea per sempre al museo di Policoro? Presentata una mozione

Il consigliere provinciale Carlo Ruben Stigliano, del gruppo “Insieme per la provincia di Matera”, ha presentato stamane una mozione a sostegno dell’iniziativa del sindaco di Policoro, Enrico Bianco, di chiedere formalmente alle Direzioni competenti del ministero della Cultura il rientro definitivo delle Tavole di Eraclea, oggi custodite a Napoli, nel presidio museale della Siritide a Policoro.

La mozione ha già ottenuto il sostegno verbale del presidente, Francesco Mancini, che si è reso subito disponibile a intraprendere azioni volte a richiedere l’assegnazione definitiva.

Spiega Stigliano:

“Il temporaneo ritorno delle Tavole presso il museo della Siritide rappresenta un momento di altissimo valore culturale e simbolico per la comunità locale, per il sistema museale lucano e per l’intera provincia di Matera.

Il complesso archeologico e museale della Siritide, insieme al Parco archeologico di Heraclea, alle recenti scoperte archeologiche e al percorso di valorizzazione in corso, costituisce un sistema unitario capace di garantire piena contestualizzazione storica e scientifica delle Tavole di Eraclea.

Il territorio della Siritide e quello di Policoro, stanno vivendo una nuova stagione di interesse archeologico e scientifico, grazie anche alla presenza di missioni di ricerca internazionali come quelle promosse dalla Humboldt-Universität di Berlino, coordinate dall’archeologa Annarita Doronzio, che stanno riportando l’attenzione della comunità accademica europea proprio sull’area dell’antica Siris-Heraclea e sulle sue straordinarie potenzialità storiche e culturali.

Il principio della contestualizzazione territoriale dei beni culturali, trova fondamento nel decreto legislativo 42/2004 e nelle normative nazionali in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Quindi, il ritorno definitivo delle Tavole si inserirebbe in una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio archeologico della Magna Grecia e del Metapontino”.

Con la sua mozione, Stigliano impegna il presidente della Provincia e l’Amministrazione provinciale a:

“ Sostenere in tutte le sedi istituzionali competenti, la richiesta di rientro definitivo delle Tavole di Eraclea nel museo nazionale della Siritide di Policoro;

attivare ogni utile interlocuzione con il ministero della Cultura, con la Direzione generale Musei, con la Direzione regionale Musei della Basilicata e con il museo archeologico nazionale di Napoli, affinché venga valutata positivamente la collocazione permanente delle Tavole nel territorio della Siritide e nel museo del territorio a cui storicamente appartengono”.

Stigliano chiede, infine, l’impegno a:

“Promuovere iniziative istituzionali condivise con i Comuni del Metapontino, la Regione Basilicata, il mondo scolastico, universitario e culturale per sostenere la valorizzazione del patrimonio archeologico della Siritide”,