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Le Tavole di Eraclea per sempre al museo di Policoro? Presentata una mozione

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14 Maggio 2026

Il consigliere provinciale Carlo Ruben Stigliano, del gruppo “Insieme per la provincia di Matera”, ha presentato stamane una mozione a sostegno dell’iniziativa del sindaco di Policoro, Enrico Bianco, di chiedere formalmente alle Direzioni competenti del ministero della Cultura il rientro definitivo delle Tavole di Eraclea, oggi custodite a Napoli, nel presidio museale della Siritide a Policoro.

La mozione ha già ottenuto il sostegno verbale del presidente, Francesco Mancini, che si è reso subito disponibile a intraprendere azioni volte a richiedere l’assegnazione definitiva.

Spiega Stigliano:

“Il temporaneo ritorno delle Tavole presso il museo della Siritide rappresenta un momento di altissimo valore culturale e simbolico per la comunità locale, per il sistema museale lucano e per l’intera provincia di Matera.

Il complesso archeologico e museale della Siritide, insieme al Parco archeologico di Heraclea, alle recenti scoperte archeologiche e al percorso di valorizzazione in corso, costituisce un sistema unitario capace di garantire piena contestualizzazione storica e scientifica delle Tavole di Eraclea.

Il territorio della Siritide e quello di Policoro, stanno vivendo una nuova stagione di interesse archeologico e scientifico, grazie anche alla presenza di missioni di ricerca internazionali come quelle promosse dalla Humboldt-Universität di Berlino, coordinate dall’archeologa Annarita Doronzio, che stanno riportando l’attenzione della comunità accademica europea proprio sull’area dell’antica Siris-Heraclea e sulle sue straordinarie potenzialità storiche e culturali.

Il principio della contestualizzazione territoriale dei beni culturali, trova fondamento nel decreto legislativo 42/2004 e nelle normative nazionali in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Quindi, il ritorno definitivo delle Tavole si inserirebbe in una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio archeologico della Magna Grecia e del Metapontino”.

Con la sua mozione, Stigliano impegna il presidente della Provincia e l’Amministrazione provinciale a:

  • Sostenere in tutte le sedi istituzionali competenti, la richiesta di rientro definitivo delle Tavole di Eraclea nel museo nazionale della Siritide di Policoro;
  • attivare ogni utile interlocuzione con il ministero della Cultura, con la Direzione generale Musei, con la Direzione regionale Musei della Basilicata e con il museo archeologico nazionale di Napoli, affinché venga valutata positivamente la collocazione permanente delle Tavole nel territorio della Siritide e nel museo del territorio a cui storicamente appartengono”.

Stigliano chiede, infine, l’impegno a:

  • “Promuovere iniziative istituzionali condivise con i Comuni del Metapontino, la Regione Basilicata, il mondo scolastico, universitario e culturale per sostenere la valorizzazione del patrimonio archeologico della Siritide”,
  • e trasmettere la mozione al ministero della Cultura, alla Regione Basilicata, al Comune di Policoro, alla Direzione regionale Musei Basilicata e al Museo archeologico nazionale di Napoli.