Matera celebra l’amato Sant’Eustachio: ecco il programma

Il 𝟐𝟎 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 Matera celebra Sant’Eustachio.
Il programma in Basilica Cattedrale:
- 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟕:𝟑𝟎 – Traslazione effige
- 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟏𝟓 – Processione
- 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎 – Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Benoni Ambarus
Secondo la tradizione popolare, il 20 maggio la città di Matera celebra Sant’Eustachio in ricordo della liberazione dall’assedio saraceno del 994, quando il Santo, insieme ai figli Agapito e Teopisto, ha difeso la città.
Da allora i materani li elessero Patroni e istituirono una festa civica con processione delle reliquie e offerte alla Cattedrale.
La festa liturgica più solenne si teneva invece il 20 settembre ed era sostenuta dalla famiglia Gattini.
Il 20 maggio aveva anche grande valore civile grazie alla storica fiera cittadina istituita nel 1381 dalla regina Giovanna I d’Angiò.
Oggi, seguendo le indicazioni del Direttorio su Pietà popolare e Liturgia del 2002, si vuole recuperare questa antica tradizione: il prossimo 20 maggio l’effigie di Sant’Eustachio, realizzata nel 1800, sarà portata in processione per le vie del centro storico.
Evviva Sant’Eustachio.