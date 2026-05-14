Montescaglioso, la Polisportiva Libertas saluta la stagione sportiva con un grande “Grazie”

Con l’ultima partita della stagione si chiude ufficialmente un anno intenso, fatto di sacrifici, emozioni, impegno e senso di appartenenza.

La Polisportiva Libertas Montescaglioso saluta così il campionato, con la consapevolezza di aver vissuto un percorso importante dentro e fuori dal campo:

“È tempo di bilanci, di ringraziamenti e di uno sguardo già rivolto al futuro. Un momento significativo per dire grazie a tutte le persone che, con passione e dedizione, hanno contribuito a rendere speciale questa stagione.

Ci prendiamo qualche minuto per dire grazie, anche se le parole non saranno mai abbastanza per raccontare quanto siamo grati per tutto ciò che abbiamo vissuto in questi mesi.

Vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone che hanno preso parte a questo cammino, contribuendo con passione, professionalità e amore per questi colori.

Un grazie al presidente Nino Locantore, al vicepresidente Vincenzo Matarazzo, al direttore generale Pietro Zito, al direttore sportivo Rocco Braj e a tutta la dirigenza, per l’organizzazione e l’impegno costante portato avanti durante tutta la stagione.

Grazie a Paola e Lucrezia per il prezioso lavoro svolto lontano dai riflettori, sempre con discrezione, disponibilità e dedizione.

Un ringraziamento speciale al mister Pasquale Martinelli, che ha guidato questo gruppo con competenza e grande senso di appartenenza, raggiungendo un traguardo importante e tutt’altro che scontato.

Grazie anche a Marco Simmarano e Lello Martino, supporto costante per il mister e per tutta la squadra, sempre presenti in ogni momento del percorso.

Ai giocatori va il nostro applauso più grande: a tutti coloro che hanno indossato questa maglia ogni domenica dando il massimo, e anche a chi ha condiviso con noi una parte di questo viaggio.

Un pensiero speciale al custode del nostro campo sportivo, Vito Salinari, ai magazzinieri Nicola e Liborio per il lavoro impeccabile svolto ogni settimana, al medico sociale Francesco Dell’Aglio, all’addetto agli arbitri Lino Santarcangelo e a Giuseppe, presenza fondamentale in ogni trasferta.

Grazie al gruppo security, sempre pronto a garantire sicurezza e serenità durante ogni gara.

Grazie ai fotografi Mario e Liborio, che hanno raccontato attraverso i loro scatti le emozioni di questa stagione, lasciandoci ricordi indelebili.

Un sentito ringraziamento va anche ai nostri official partner e sponsor, per la fiducia e il sostegno dimostrati durante tutto l’anno, con l’augurio di continuare insieme questo percorso anche nella prossima stagione.

E infine, ma non per importanza, grazie al nostro pubblico, ai nostri tifosi: donne e uomini, bambini e bambine, ragazzi e ragazze che in casa e in trasferta si sono lasciati travolgere da questa meravigliosa onda biancoazzurra chiamata Polisportiva Libertas Montescaglioso.

La stagione si chiude, ma la voglia di crescere continua. Noi siamo già al lavoro per programmare il futuro e preparare al meglio la nuova stagione”.

Continua così il post pubblicato dalla Polisportiva sulle proprie pagine social, concluso con un messaggio semplice ma carico di appartenenza:

“Forza Polisportiva Montescaglioso, sempre.”