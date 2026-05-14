Matera, si insedia la nuova Consulta Comunale Giovanile: partecipazione e idee per il futuro della città

Si è tenuta questo pomeriggio nella Sala Pasolini di via Sallustio a Matera la prima assemblea della nuova Consulta Comunale Giovanile, che si è ufficialmente insediata avviando il proprio percorso istituzionale.

L’organismo nasce con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita pubblica e amministrativa della città, offrendo uno spazio stabile di confronto, proposta e dialogo con l’amministrazione comunale.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di ascolto e partecipazione condivisa, dedicato ai giovani del territorio, chiamati a contribuire con idee, proposte e visioni sui temi di maggiore interesse per la comunità giovanile.

Ad aprire i lavori è stato il presidente del Consiglio comunale, Donato Braia, che ha sottolineato il valore della Consulta quale strumento di confronto democratico e di crescita civica per le nuove generazioni.

A seguire è intervenuto l’assessore comunale alle Politiche giovanili, Giuseppe Casino, che ha evidenziato il ruolo centrale dell’organismo nel definire le linee programmatiche dell’azione amministrativa rivolta ai giovani.

“La Consulta è un laboratorio permanente di idee e progettualità – ha dichiarato l’assessore Casino –. Vogliamo costruire politiche giovanili che nascano dall’ascolto diretto dei ragazzi, valorizzando il loro contributo sui temi della formazione, dell’orientamento, del lavoro e degli spazi di aggregazione.

Un ringraziamento va anche alle amministrazioni comunali che ci hanno preceduto, in particolare all’amministrazione De Ruggieri, che fu la prima a istituire quest’organo nel 2016, e al Consiglio Comunale dell’Amministrazione Bennardi, che nel 2021 ha approvato la modifica del regolamento sul funzionamento della Consulta”.

Presente anche il presidente uscente, Stefano Melodia, che ha ripercorso l’esperienza maturata negli anni precedenti, sottolineando l’importanza della continuità e del coinvolgimento delle nuove energie.

Particolarmente significativi gli interventi dei giovani partecipanti, che hanno posto l’attenzione sul tema della partecipazione giovanile alla vita cittadina, sulla necessità di creare condizioni favorevoli al ritorno dei ragazzi che studiano o lavorano fuori sede, sul rafforzamento delle connessioni con scuola e università e sulla definizione di proposte concrete da sottoporre al sindaco e alla giunta.

A chiudere i lavori è stato il Sindaco Antonio Nicoletti.

“La Consulta Comunale Giovanile è uno strumento fondamentale per garantire la partecipazione dei giovani alle scelte della vita pubblica e amministrativa della città. È un interlocutore capace, essenziale per comprendere aspettative, bisogni e visioni di chi vive il presente e costruirà il futuro di Matera.

I giovani – ha evidenziato il Sindaco Nicoletti – sono i veri protagonisti e i migliori interpreti delle loro esigenze. Il sistema deve funzionare in modo organico, accompagnando aspettative e necessità che riguardano i giovani, dalla disponibilità di spazi di aggregazione al miglioramento del rapporto tra domanda e offerta di lavoro, dall’orientamento allo studio fino all’avviamento al mondo del lavoro”.

I lavori si sono conclusi con l’annuncio della data della prossima assemblea, fissata per il 25 giugno, occasione nella quale si procederà all’elezione del nuovo presidente della Consulta.