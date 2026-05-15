Montescaglioso pronto a rendere omaggio al suo amatissimo Patrono, San Rocco. L’evento in programma

La comunità montese si prepara a vivere un momento di grande spiritualità e cultura in avvicinamento alla festa patronale di San Rocco, che si celebra ogni 20 agosto.
Domenica 17 maggio 2026, alle ore 20:00, presso la suggestiva Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, si terrà il convegno “Aspettando… San Rocco”, organizzato dal Comitato Feste Patronali “Maria SS. Assunta e San Rocco” di Montescaglioso.
L’evento inizierà con i saluti istituzionali di personalità di spicco della comunità:
- Vito Cifarelli, presidente del Comitato Feste;
- Don Gabriele, Arciprete della Chiesa Madre;
- Vincenzo Zito, Sindaco di Montescaglioso.
Seguiranno poi una serie di interventi tematici dedicati al culto e alle tradizioni legate a San Rocco:
- Fra Alfredo Santoro parlerà del “Patrocinio di San Rocco su Montescaglioso”;
- Nunzio Buonsanti approfondirà il tema del “Pellegrinaggio medioevale”;
- Domenico Carriero illustrerà l'”Attività di recupero del locale carro”;
- Roberto Disabato discuterà “Il ruolo del cavallo nella festa patronale”;
- Mirko Didio racconterà “L’importanza della banda nella festa patronale”.
La serata sarà moderata da Cristina Contuzzi, e proseguirà con l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata a San Rocco, accompagnata dall’esecuzione musicale delle tradizionali marce a cura della banda A.G.M.L Città di Montescaglioso.
“Aspettando… San Rocco” rappresenta un’occasione unica per riscoprire la storia, la devozione e le tradizioni che caratterizzano la festa patronale, preludio al giorno più atteso dalla comunità montese, il 20 agosto, quando Montescaglioso rende omaggio al suo amatissimo Santo Patrono con celebrazioni religiose e momenti di festa popolare.
Di seguito la locandina con i dettagli.