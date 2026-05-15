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Su Matera maltempo agli sgoccioli e poi finalmente migliora. Ecco le previsioni

15 Maggio 2026

Nel fine settimana, dopo una leggera instabilità Sabato, Domenica migliora il tempo su Matera.

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 16 Maggio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rasserena dal pomeriggio

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 14°C.

Domenica 17 Maggio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. 

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 10°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.